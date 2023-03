Promozione, Girone D: le partite della ventiquattresima giornata

Il 26 marzo 2023 si giocherà la ventiquattresima giornata del Girone D del campionato Promozione dove al comando c’è il Valmontone che guida la classifica con 13 punti di vantaggio sull’Atletico Morena secondo.

Il big match

Big match di giornata in casa del Bellegra quinto in classifica che ospita l’Atletico Morena. Vasta e compagni saranno impegnati in una trasferta non facile alla ricerca dei tre punti per continuare a sperare nel primo posto. Nell’ultima giornata l’Atletico Morena ha battuto tre a zero il Pro Cori, mentre il Bellegra è alla ricerca di scatto dopo la sconfitta contro l’Atletico Lodigiani.

Le altre partite

Impegno casalingo per il Valmontone che attende il Colonna. L’Atletico Lariano dopo l’impegno di Coppa (1-1 contro la Romulea) sfida in trasferta il Pro Cori. Bi.Ti. impegnata nel derby contro la Vivace Grottaferrata.

Tutte le partite

Di seguito tutte le partite della ventiquattresima giornata del Girone D: