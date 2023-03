Promozione, Girone D: le partite della ventitreesima giornata

Nel Girone D del campionato Promozione prosegue la corsa verso il salto di categoria del Valmontone primo con 15 punti di vantaggio sulla seconda.

Il big match

Partita importante per il Valmontone che va in casa dell’Atletico Lariano. I giallorossi sono reduci dal pareggio contro l’Atletico Morena secondo e sono ancora imbattuti in campionato. I padroni di casa invece avranno voglia di riscatto dopo la brutta partita e sconfitta subita dal Paliano nell’ultimo turno.

Le altre partite

Il Rocca Priora RdP in casa attende la Bi.Ti. terza. L’Atletico Morena, secondo, in casa sfida la Pro Cori. Virtus Roma contro lo Sporting Ariccia per la salvezza.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 23esima giornata del Girone D: