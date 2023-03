Promozione, Girone D: le partite della ventiduesima giornata

Il Girone D del campionato Promozione dominato dal Valmontone riparte domenica 12 marzo con la formazione giallorossa in testa con ben 15 punti di vantaggio sulla seconda.

Il big match

Il Valmontone sarà protagonista del big match della 22esima giornata. I giallorossi, eliminati dalla Coppa Italia, in casa attendono l’Atletico Morena seconda. Una distanza abissale in classifica fra le due squadre con la formazione di Di Loreto ancora imbattuta in campionato. Gli ospiti sperano nel colpo grosso per blindare il secondo posto.

Le altre partite

La Bi.Ti. terza forza del Girone (41 punti) attende a Marino la Vis Subiaco. Bellegra contro Velletri per le zone nobili della classifica. Pro Cori-Atletico Lodigiani sfida salvezza.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della ventiduesima giornata del Girone D