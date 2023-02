Promozione, Girone D: le partite della ventesima giornata

Ventesimo turno del Girone D del campionato Promozione che prenderà il via domenica 26 febbraio. Saldamente al comando il Valmontone con 51 punti, a +13 dall’Atletico Morena secondo.

Il big match

Partita delicata al Tintisona dove il Paliano padrone di casa attende l’Atletico Lodigiani. Entrambe le squadre appena sopra la zona play out, ma non ancora in una posizione tranquilla di classifica, anzi. Il Paliano con 23 punti, precede gli avversari di un punto. Una trasferta non facile per l’Altetico Lodigiani che cercherà di sbloccarsi anche in trasferta dove ha raccolto poco per tutta la stagione.

Le altre partite

Il Valmontone capolista sfida il Velletri. Sfida salvezza fra Pro Cori e Rocca Priora RdP. Promtette spettacolo la sfida fra Bellegra e De Rossi. L'Atletico Morena in casa dello Sporting Ariccia.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della ventesima giornata del Girone D:

Bellegra-De Rossi

Paliano-Atletico Lodigiani

Pro Cori-Rocca Priora RdP

Sporting Ariccia-Atletico Morena

Vivace Grottaferrata-Atletico Lariano

Bi.Ti.-Virtus Roma

Valmontone-Velletri

Vis Subiaco-Colonna

