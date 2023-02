Promozione, Girone D: le partite della diciannovesima giornata

Appuntamento per domenica 19 febbraio per la diciannovesima giornata del Girone D del campionato Promozione. In testa alla classifica ancora il Valmontone imbattuto.

Il big match

Partita di cartello di giornata Bellegra-Bi.Ti, rispettivamente quinta e terza forza del campionato. I padroni di casa nell'ultimo turno hanno travolto per 4 a 0 la Pro Cori mentre la formazione di Marino ha calato il tris in casa contro il Colonna. La partita promette gol ed emozioni.

Le altre partite

Il Valmontone dopo il pari nell'ultima giornata punta ai tre punti contro il Rocca Priora RdP. L'Atletico Morena secondo in casa sfida la Vivace Grottaferrata.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 19esima giornata del Girone D:

Bellegra-Bi.Ti.

Rocca Priora RdP-Valmontone

Atletico Morena-Vivace Grottaferrata

Atletico Lariano-Vis Subiaco

Atletico Lodigiani-Sporting Ariccia

Colonna-Virtus Roma

De Rossi-Pro Cori

Velletri-Paliano

