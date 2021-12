Promozione, Girone D: le partite della dodicesima giornata

La dodicesima giornata del Girone D si prospetta ricca di emozioni visto l’alto numero di big match in programma che coinvolgono diverse squadre della parte alta della classifica.

Colpo di mercato per il Rocca Priora

Il Rocca Priora capolista con 24 punti in casa ospita la Lodigiani (15 punti), in un momento di forma con esaltante ma sempre pericolosa. Il Rocca Priora ha pure annunciato il nuovo colpo di mercato. Infatti dal Pro Roma arriva il centrocampista classe 1992 Daniele Graziani. Ex Tor Sapienza stato protagonista nella vittoria del campionato di Eccellenza.

I big match

Fra le mura amiche il Vicovaro secondo con 23 punti ospita l’Atletico Morena terzo con 21 punti. Il Berenghi si candida così ad essere il campo principale di questo 12esimo turno di campionato. Appaiate a 19 punti ci sono Atletico Torrenova e Villa Adriana che si sfidano con l’opportunità di recuperare punti in classifica. Occhi puntati pure sulla sfida fra Valmontone e De Rossi.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 12esima giornata del Girone D

Valmontone-Polisportiva De Rossi

Vicovaro-Atletico Morena

Rocca Priora-Lodigiani

Atletico Torrenova-Villa Adriana

Pro Roma-Vis Subiaco

Virtus Roma-Vivace Grottaferrata

Bellegra-Atletico Colleferro

Bi.Ti.-Torre Angela

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D