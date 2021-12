Promozione, Girone D: le partite della decima giornata

Per l'Immacolata, mercoledì 8 dicembre, la decima giornata del Girone D offre diverse partite di tanto interesse. Fra tutte il big match fra Valmontone e Lodigiani.

Il big match

Il match clou della decima giornata del Girone D è quello fra Valmontone e Lodigiani. La formazione di mister Sarnino, terza in classifica, è reduce dalla manita rifilata al Torre Angela. La formazione giallorossa ha anche annunciato l'acquisto dall'Unipomezia di Andrea Casciotti difensore classe 1988, che ha vinto negli ultimi cinque anni 2 Coppe Italia e un campionato. La Lodigiani, settima ma ad un solo punto di distanza proprio dal Valmontone, ha perso terreno nelle ultime settimana e la vittoria manca da tre turni. La sfida promette tanto spettacolo.

Gli altri incontri

Sfida difficile per la neo capolista, Rocca Priora che in casa affronterà la tenace formazione della Vivace Grottaferrata. Impegno sulla carta più semplice per il Vicovaro che fra le mura amiche ospita il Torre Angela ultimo in classifica con zero punti. Il Villa Adriana che ha perso la testa della classifica nell'ultimo turno andrà a giocare sul sempre difficile campo di Marino contro il Bi.Ti. Calcio.

In chiave salvezza sfida delicata fra Virtus Roma e Vis Subiaco.

Tutte le partite del Girone D

Di seguito l'elenco di tutte le partite della decima giornata del Girone D:

Valmontone-Lodigiani

Bi.Ti.Calcio-Villa Adriana

Vicovaro-Torre Angela

Virtus Roma-Vis Subiaco

Rocca Priora-Vivace Grottaferrata

Atletico Torrenova-Atletico Colleferro

Bellegra-Pro Roma

Polisportiva De Rossi-Atletico Morena

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D