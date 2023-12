Promozione, Girone D: i risultati della sedicesima giornata

Il Città di Paliano difende il primo posto in classifica nel Girone D e chiude l'anno da capolista del raggruppamento battendo l'Atletico Lariano per quattro a due.

Poker Paliano

Altri gol per i ragazzi di Russo che in casa spazzano via i gialloverdi. Apre le danze Cristini su calcio di rigore poi arrivano le reti di Denni, Ciervo e D'Attilia a spazzar via la formazione di Centra.

Gli altri risultati

Pokerissimo del Ceccano sul Tecchiena. Sale al terzo lo Sporting Montesacro che vince per tre a uno in casa del Colonna. Turno di riposo per il Casal Barriera.

Tutti i risultati

Di seguto il quadro completo dei risultati della sedicesima giornata del girone D: