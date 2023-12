Promozione, Girone D: i risultati della quindicesima giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Torrenova

La quindicesima giornata del Girone D del campionato Promozione del Lazio vede il Paliano in vetta alla classifica con 32 punti a +2 dal Ceccano prima inseguitrice.

Poker Paliano

Il Paliano vince per 4 a 2 sul campo dell'Atletico Torrenova. La formazione ospista sblocca la partita con Martinoli al 19esimo ma viene recuperata nella prima frazione di gioco che termina 1-1. Al 54esimo Porzi regala il nuovo vantaggio ai biancorossi ma è immediata la reazione dei padroni di casa che fanno 2-2. Al 71esimo terzo vantaggio per il Paliano con Vlad. Al 90esimo un rigore di Gabrieli chiude l'incontro.

Gli altri risultati

Colpo grosso del Colonna che vince in casa del Casal Barriera per uno a zero. Il Valle Martella ferma sull'1 a 1 il Ceccano. Goleada dell'Atletico Vescovio.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 15esima giornata del Girone D: