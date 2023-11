Promozione, Girone D: i risultati della decima giornata

Nella decima giornata del Girone D del campionato Promozione cade a sorpresa il Casal Barriera, mentre non si ferma più l'Indomita Pomezia che naviga nelle zone di vertice.

Colpo Indomita Pomezia

L'Indomita Pomezia continua la sua striscia positiva e volta in alto in classifica. I gialloneri passano pure sul difficile campo della Virtus Ardea. Vittoria di misura per i ragazzi di mister Aiello che superano gli avversari per uno a zero grazie alla rete di Gaspari.

Gli altri risultati

Sconfitta a sorpresa del Casal Barriera che cade per due a uno in casa dello Sporting San Cesareo. Successo importante dell'Atletico Morena che supera l'Atletico Torrenova

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della decima giornata del Girone D: