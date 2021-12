Promozione, Girone C: le partite dell'undicesima giornata

Domenica 12 ottobre scenderanno in campo le squadre del Girone C del campionato Promozione. Il turno si prospetta molto interessante visto che mette in scena degli incroci fra quattro delle prime cinque squadre in classifica.

I big match

Il Nettuno, capolista con 26 punti, sfiderà in trasferta la DuepigrecoRoma formazione terza in graduatoria a quota 19. Occasione importante per la formazione capitolina per accorciare le distanze, ma anche per il Nettuno per dimostrare ancora una volta la sua forza dopo i sette gol rifilati al Monte Mario. Interessante anche la sfida casalinga del Palocco (26 punti) che ospita la Pescatori Ostia (17 punti) con gli squali che nell’ultimo turno hanno conosciuto la sconfitta dopo cinque vittorie consecutive.

Le altre sfide

Chi proverà a scalare la classifica approfittando degli scontri diretti è il Grifone Roma VIII che in casa se la vedrà col Fonte Meravigliosa. Scontro importante anche per la Vis Aurelia ultima in classifica che giocherà contro il Velletri nel tentativo di riprendere contatto con il gruppone in zona playout. Da segnalare anche la partita fra Eur Torrino e Città di Pomezia.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite dell’undicesima giornata del Girone C

Palocco-Pescatori Ostia

DuepigrecoRoma-Nettuno

Grifone Roma VIII-Fonte Meravigliosa

Eur Torrino-Città di Pomezia

Atletico Acilia-Santa Maria delle Mole

Morandi-Ostiantica

Virtus Ardea-Monte Mario

Velletri-Vis Aurelia

Clicca qui per guardare la classifica aggiornata del Girone C