Promozione, Girone C: i risultati della seconda giornata

La seconda giornata del Girone C del campionato Promozione, con il Rocca Priora RdP col turno di riposo, regala il primo posto momentaneo a Villa Adriana e Grifone.

Goleada Villa Adriana

Il Villa Adriana travolge per nove a uno lo Spes Mundial alla sua prima in casa in questa categoria. Protagonista del match a La Rustica, Simone Tani. Il capitano dei coccodrilli realizza nel primo tempo (chiuso 1-6) ben quattro gol personali. Nella giornata perfetta per i biancoverdi da segnalare il debutto del classe 2006 Agostino Puglia.

Gli altri risultati

Prima vittoria per il Fiumicino che supera lo Zena Montecelio. Lo Sporting Ariccia strappa il pareggio per uno a uno contro la Fonte Meravigliosa al suo debutto.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della seconda giornata del girone C: