Promozione, Girone C: i risultati della quinta giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Grifone Roma VIII

La quinta giornata del Girone C del campionato Promozione va in archivio con diversi risultati a sorpresa che però non stravolgono la vetta della classifica.

Pari show al Desideri

A Fiumicino i padroni di casa pareggiano per due a due contro il Rocca Priora RdP. I rossobù passano subito in vantaggio ma nella ripresa subiscono la rimonta castellana targata Rosi e Troisi. Nella ripresa a riportare il risultato sul pareggio ci pensa il solito Forcina con un gol su calcio di rigore.

Gli altri risultati

Il Grifone capolista cade in casa per tre a uno contro la Vigor Perconti. Colpaccio esterno della Polisportiva De Rossi che sbanca Bellegra per 0-3. Vittoria del Villa Adriana contro il Torrino ultimo.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della quinta giornata del Girone C del campionato Promozione: