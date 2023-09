Promozione, Girone C: i risultati della prima giornata

Prima giornata che volge al termine per il Girone C del campionato Promozione. Buone conferme per il Rocca Priora RdP e Grifone, frena a sorpresa l'Ottavia. Riposa in questo primo turno la Fonte Meravigliosa.

Rocca Priora RdP forza 4

Il Rocca Priroa RdP si presenta con froza al nastro di partenza del campionato. La formazione di Guazzoli batte al Montefiore per quattro a uno la Polisportiva De Rossi. Subito a segno il neo-arrivato Renzi su rigore. In gol anche Federici, Troisi (gol a giro) e Turmalaj altro nuovo arrivato dal mercato.

Gli altri risultati

Poker anche per il Villa Adriana che batte lo Zena Montecelio e fa suo il derby. Due a zero del Grifone in casa contro lo Sporting Ariccia. Per per uno a zero l'Ottavia in casa del Morandi.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della prima giornata del Girone C: