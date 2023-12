Promozione, Girone C: i risultati della tredicesima giornata

Alla fine della tredicesima giornata del Girone C del campionato Promozione frena il Grifone Calcio che rimane lo al primo posto della classifica con 30 punti.

Ottavia-Torrino, che show

Grandissimo spettacolo offerto fra Ottavia e Torrino dove succede di tutto. Dopo appena 1 minuto in vantaggio ci va il Torrino con un colpo di testa di Fiorini sugli sviluppi di calcio di punizione. Al 7’ rigore per il Torrino. Se lo guadagna Fedeli e lo calcia Fiorini che non sbaglia. Al 10mo Fondi accorcia le distanze con un facile tap in dopo un cross dalla sinistra. Al 40esimo Ferruzzi conclude una bell’azione e porta la squadra di Porcelli al pareggio. Nel recupero del primo tempo il clamoroso sorpasso dei padroni di casa con un colpo di testa di Fondi. Nel finale il pareggio del Torrino con un colpo di testa di Fiorini sugli sviluppi di calcio di punizione. La partita però non è finita e nel recupero l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Ottavia. Dagli 11 metri va Petricca ma Salzano si supera e para.

Gli altri risultati

Il Grifone frena pareggiando in casa contro il Bellegra. Cade ancora il Villa Adriana ad Ariccia contro lo Spoting. Vittoria e poker del Rocca Priora RdP.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della 13esima giornata del Girone C: