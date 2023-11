Promozione, Girone C: i risultati della dodicesima giornata

La dodicesima giornata del Girone C del campionato Promozione apre ufficialmente la fuga del Grifone che vince lo scontro diretto col Fiumicino e vola a +6 dalle inseguitrici.

Colpo Torrino

Il Torrino vince in casa il suo scontro diretto per la salvezza contro lo Sporting Ariccia lasciando l’ultimo posto in classifica. I padroni di casa si impongono per uno a zero con la rete del successo che arriva nel primo tempo con Fiorini che di testa spedisce in rete un traversone di Sofia. Nel finale l’arbitro assegna un rigore al Torrino per un fallo di mano. Dal dischetto si presenta capitan Ceniccola che però calcia altissimo. Il risultato però non cambia e il Torrino vince.

Gli altri risultati

Il Grifone supera di misura per uno a zero in trasferta al Desideri il Fiumicino. Vince per due a zero invece l’Ottavia in trasferta contro il Rocco Priora RdP.

Tutti gli altri risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della dodicesima giornata del girone C: