Promozione, Girone C: i risultati dell'undicesima giornata

Al termine dell’undicesima giornata del Girone C del campionato Promozione in testa rimane il Grifone che vince la sua partita contro il Villa Adriana. Riposo per la Vigor Perconti.

Vittoria del Grifone

Il Grifone vince e blinda il primo posto. La formazione di Di Giovanni passa al Villa De Massimi per uno a zero superando il Villa Adriana. A decidere il match dopo lo zero a zero nel primo tempo un calcio di punizione realizzato ad avvio ripresa.

Gli altri risultati

Il nuovo Sporting Ariccia fa due a due in casa contro il Rocca Priora RdP. Cade a sorpresa il Fiumicino che perde ad Acilia contro il Morandi. Goleada del Futbol Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati dell’undicesima giornata del Girone C: