Promozione, Girone C: i risultati della decima giornata

La decima giornata del Girone C del campionato Promozione conferma il Grifone primo in classifica che in una partita ricca di avvenimento batte il Torrino.

Poker per il Fiumicino

Il Fiumicino trova il suo nono risultato utile consecutivo battendo per 4 a 1 al Desideri il Velletri. La formazione rossoblù in rimonta supera i rossoneri grazie ad un super Marinucci che nel primo tempo serve a Pischedda il gol del pareggio e poi si mette in proprio nella ripresa realizzando una doppietta. Nel finale la rete di Frasca chiude definitivamente i conti.

Gli altri risultati

4 espulsioni, due per parte Gingillo, Canichella, La Rosa e Giannotti e due gol di Fortuna su rigore. Questa è stata Torrino-Grifone con gli ospiti che hanno portato a casa i tre punti al termine di una vera e propria battaglia. L'Ottavia vince e travolge la Spes Mundial.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della decima giornata del Girone C: