Promozione, Girone C: i risultati della settima giornata

Al termine della settima giornata del girone C del campionato Promozione, la Vigor Perconti mantiene la vetta solitaria della classifica. Turno di riposo per il Futbol Montesacro.

Tris Rocca Priora RdP

Il Rocca Priora RdP batte per tre a zero in trasferta il Velletri. Il derby dei Castelli si sblocca nella ripresa. L'uno a zero lo firma al 58esimo Troisi con uno splendido pallonetto. Il Velletri resta in 10 e i rossoblù dilagano con Federici che sigla una doppietta segnata con due colpi di testa.

Gli altri risultati

La Vigor Perconti batte lo Sporting Ariccia per due a uno, mentre il Grifone travolge per tre a zero la Spes Mundial. Pareggio a reti inviolate fra Fiumicino e Villa Adriana.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della settima giornata del Girone C: