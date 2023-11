Promozione, Girone C: i risultati dell'ottava giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Villa Adriana

Il turno infrasettimanale del campionato Promozione ha regalato un nuovo cambio in classifica nel Girone C. Il Grifone infatti si è ripreso la vetta superando la Vigor Perconti.

Villa Adriana beffa allo scadere

Termina due a due ia sfida di Tivoli fra il Villa Adriana e il Bellegra. Partita pirotecnica e con tanti colpi di scena. Il match si sblocca al 20esimo col vantaggio degli ospiti. Nonostante il gol subito, i padroni di casa ribaltano l'iniziale svantaggio nel giro di pochi minuti. Al 30esimo arriva il colpo di testa vincente di Trecca, due minuti più tardi Mantovani sigla il vantaggio con un piattone sugli sviluppi di calcio piazzato. I biancoverdi in vantaggio gestiscono ma subiscono il gol del pareggio allo scadere.

Gli altri risultati

Il Grifone Calcio si riprende la vetta vincendo per due a zero in casa della Polisportiva De Rossi e approfittando dello scivolone interno della Vigor Perconti contro l'Ottavia.

