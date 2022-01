Promozione, Girone C: i risultati della 15esima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

La 15esima giornta del Girone C, al netto dei rinvii causa Coronavirus. Tanti gol e risultati anche a sorpresa come il Velletri che ha battuto il Grifone e il Palocco di nuovo in testa alla classifica.

Colpo grosso del Velletri

Il Velletri si prende la copertina della giornata. La formazione di mister Stefanini al Giovanni Scavo ha regolato per 3 a 0 il Grifone terzo in classifica. I gol per i padroni di casa arrivano tutti nella ripresa, dopo una prima frazione più a favore degli ospiti. Di Leoni, Raponi e Sampaolo su calcio di rigore, i gol che regalano i tre punti al Velletri.

Le altre partite

Gol e spettacolo fra Santa Maria delle Mole e Ostiantica che pareggiano 2 a 2, mentre è tutto facile per il Palocco che supera 4 a 0 la Virtus Ardea. Altro pareggio, sempre per 2 a 2, fra Atletico Acilia e Vis Aurelia.

I risultati

Ecco il quadro completo della 15esima giornata del Girone C

