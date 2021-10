Promozione, Girone C: occhi puntati sulle sfide salvezza

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Domenica 31 ottobre, le squadre del girone C scenderanno in campo per la quinta giornata del campionato Promozione. Per il quinto turno del campionato i fari saranno puntati sui tanti scontri salvezza.

Vis Aurelia-Pescatori Osta e non solo

Al Campo Ceccacci la Vis Aurelia ospiterà la Pescatori Ostia. I padroni di casa si trovano al penultimo posto in classifica a quota un punto, mentre gli ospiti terzultimi a quota due. La Vis Aurelia viene dalla sconfitta contro un’altra squadra del litorale, l’Ostiantica. La Pescatori arriva al delicato appuntamento dopo la bella e buona prestazione contro il Nettuno, terminata sul risultato di uno a uno.

Partita delicata anche quella fra Monte Mario e Città di Pomezia. Il Monte Mario è ancora alla ricerca dei primi punti in campionato, infatti la formazione si trova all’ultimo posto del girone a quota zero punti. Il Città di Pomezia (tre punti in classifica) invece è reduce dal pareggio casalingo contro la Fonte Meravigliosa punta alla prima vittoria stagionale.

Alla ricerca di continuità c’è il Velletri che nell’ultima giornata sorprendentemente ha conquistato la vittoria in trasferta contro l’Eur Torrino. Il Velletri giocherà in casa contro l’Atletico Acilia, e una vittoria toglierebbe, almeno per il momento, la formazione di mister Boccitto dalle zone calde della classifica.

La testa del girone

La sorpresa del Girone C è il DuepigrecoRoma, primo in classifica con 10 punti. La formazione capitolina nel prossimo turno se la vedrà sul difficile campo del Grifone Roma VIII, dove Tajarol e compagni cercheranno, dopo quattro pareggi in quattro partite, di trovare il primo successo stagionale.

Chi spera nel passo falso del DuePigrecoRoma sono il Santa Maria delle Mole e l’Ostiantica entrambe a quota nove punti. Il Santa Maria farà visita alla Virtus Ardea mentre l’Ostiantica è in programma la trasferta contro la Fonte Meravigliosa.

Sfida interessante anche quella fra Palocco ed Eur Torrino. Le due squadre, rispettivamente con otto e sette punti in classifica, si sfidano in uno scontro diretto per le posizioni nobili del girone.

Il resto della giornata

A seguire il quadro completo del quinto turno del campionato Promozione girone C:

Monte Mario-Città di Pomezia

Palocco-Eur Torrino

Morandi-Nettuno

Velletri-Atletico Acilia

Vis Aurelia-Pescatori Ostia

Virtus Ardea-Santa Maria delle Mole

Fonte-Meravigliosa-Ostiantica

Grifone Roma VIII-DuepigrecoRoma

Guarda la classifica aggiornata