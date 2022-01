Promozione, Girone C: le partite della 15esima giornata

Milgiora leggermente la situazione Covid, legata al Girone C del campionato Promozione. Infatti se nel turno precedente si sono disputate soltanto due partite, domenica 9 gennaio saranno quattro i match che si giocheranno regolarmente per la 15esima giornata.

Le quattro partite rinviate

Come appreso dal comunicato ufficiale della LND (lega nazionale dilettanti) Comitato Regionale Lazio sono ben quattro le partite rinviate causa Covid. Fra queste c'è la sfida del Nettuno contro il Città di Pomezia. La squadra di mister Panicci che è risalita al primo posto (causa stop del Palocco), non giocherà causa focolaio Covid nella squadra ospite. Rinviata anche le partite DuepigrecoRoma-Pescatori Ostia, Morandi-Monte Mario, Eur Torrino-Fonte Meravigliosa.

Palocco in campo

Torna in campo il Palocco, che contro la Virtus Ardea, non avrà vita facile ma sicuramente avrà voglia di riprendersi il primo posto nel Girone C. Il Grifone Roma VIII terzo, dopo aver fermato il Nettuno, ha una ghiotta occasione in trasferta sul campo del Velletri.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo, al netto dei rinvii, della 15esima giornata del Girone C:

Palocco-Virtus Ardea

Velletri-Grifone Roma VIII

Santa Maria delle Mole-Ostiantica

Atletico Acilia-Vis Aurelia

Eur Torrino-Fonte Meravigliosa

Morandi-Monte Mario

DuepigrecoRoma-Pescatori Ostia

Nettuno-Città di Pomezia

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C