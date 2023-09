Promozione, Girone C: l'anteprima della terza giornata

Domenica 1 ottobre tornano in campo le squadre del girone C della Promozione laziale per la terza giornata di campionato. Turno di riposo per lo Sporting Ariccia fermo a 1 punto in classifica.

Il big match

Partita tutta da vivere in casa del Torrino con i ragazzi di mister Viola, fermi ad un punto dopo il pareggio con la De Rossi, che ospitano il Rocca Priora RdP. La formazione dei Castelli ferma nel turno precedente vuole riprendere la sua corsa dopo la vittoria all’esordio.

Le altre partite

Da non perdere il match fra Grifone e Futbol Montesacro, così come quello fra Villa Adriana e De Rossi, con Tani e compagni reduci dalla travolgente vittoria per 9 a 1 contro la Spes Mundial.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della terza giornata del Girone C: