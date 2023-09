Promozione, Girone C: l'anteprima della seconda giornata

Seconda giornata di campionato per le squadre del Girone C in programma per domenica 24 settembre. Turno di riposa per il Rocca Priora RdP vincente per 4-1 all’esordio contro la De Rossi.

Il big match

Sfida da non perdere all’Ivo di Marco fra l’Ottavia e il Grifone. Due big del campionato che hanno iniziato la stagione in maniera opposta. I biancazzurri hanno perso al debutto contro il Morandi, i ragazzi di Di Giovanni hanno vinto per 2-0 contro lo Sporting Ariccia. Partita assolutamente da non perdere.

Le altre partite

Attesa per il nuovo Futbol Montesacro dopo l’addio di Gatto che sfida in casa il Morandi. La Spes Mundial alla prima in categoria in casa attende il Villa Adriana reduce dalla vittoria nel derby contro lo Zena che cerca il riscatto contro il Fiumicino.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della seconda giornata del Girone C: