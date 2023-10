Promozione, Girone C: le partite della quinta giornata

Domenica 15 ottobre 2023 si gioca la quinta giornata del Girone C del campionato Promozione. In vetta alla classifica c'è il Grifone Calcio, turno di riposo per l’Ottavia.

Il big match

Sfida fra grandi a Fiumicino fra i padroni di casa e il Rocca Priora RdP. Gli aeroportuali sono secondi in classifica a 10 punti. I castellani, con una partita in meno, seguono a 7 dopo il pareggio col Villa Adriana. Match da alta quota al Desideri.

Le altre partite

Il Grifone capolista a punteggio pieno (12 punti) in casa ospita la Vigor Perconti. Per la De Rossi sfida in trasferta sul campo del Bellegra. Il Torrino torna in campo contro il Villa Adriana.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della quinta giornata del Girone C: