Promozione, Girone C: l'anteprima della quarta giornata

Domenica 8 ottobre scenderanno in campo le squadre del Girone C del campionato Promozione Lazio per la quarta giornata. Turno di riposo per il Torrino.

Il big match

Big match che promette tanti gol al Montefiore fra i padroni di casa del Rocca Priora RdP (2 vittorie in due partite) contro il Villa Adriana (6 punti in 3 partite). Si affrontano le due squadre che hanno rispettivamente il miglior attacco, ovvero i biancoverdi con 14 gol segnati e la miglior difesa quella dei castellani con un solo gol subito (alla pari del Morandi). Sfida che promette scintille.

Le altre partite

Il Grifone Calcio capolista con 9 punti sfida in trasferta il Grifone Gialloverde. Partita interessante anche fra De Rossi e Fiumicino. Lo Zena Montecelio contro il Velletri cerca i primi punti del suo campionato.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della quarta giornata del Girone C: