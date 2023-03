Promozione Lazio, girone C: le partite della ventiquattresima giornata

Nonostante la pausa della Serie D c'è ancora tanto calcio in programma domani, con il girone C di Promozione Lazio che ha ancora tutti i suoi verdetti ancora da scrivere. Prove di fuga per il Pescatori Ostia primo con più nove sulla seconda, impegnato in trasferta con il Borgo Palidoro penultimo in classifica e chiamato a prendere punti se non vuole retrocedere. Alle sue spalle il Fiumicino prova a tenere il passo nella difficile trasferta di Parioli, mentre il Villa Adriana sfida la Lodigiani alla ricerca di punti salvezza. Proprio in zona playout c'è uno scontro diretto importantissimo per i piazzamenti finali, quello tra Atletico Vescovio e Latina Borghi Riuniti. Le due squadre sono separate da solo due punti con il Vescovio che vuole accorciare proprio sulla Lodigiani fuori dalla zona playout.

ARCADIA – ZENA MONTECELIO

ATLETICO VESCOVIO – LATINA BORGHI RIUNITI

BORGO PALIDORO – PESCATORI OSTIA

PARIOLI – FIUMICINO

PONTINIA – VIRTUS ARDEA

R. MORANDI – PALOCCO

TIRRENO SANSA – OSTIANTICA

VILLA ADRIANA – LODIGIANI