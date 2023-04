Promozione Lazio girone C: i risultati della ventinovesima giornata

Con il campionato già nelle mani del Pescatori Ostia restano solo da decidere le posizioni dei playoff, con il Villa Adriana che fa un grosso passo avanti con la vittoria esterna contro lo Zena Montecelio. Nella zona playoff la sfida tra Fiumicino ed Ardea scalda gli animi, con un 2-2 che tiene entrambe in zona playoff e le para dall'attacco del Morandi, fermato dall'Ostiantica in trasferta nella sfida tra quinta e sesta. Scontro diretto anche in zona playout, con Vescovio e Arcadia che non si fanno male nel pareggio per 1-1 sul campo dell'Arcadia. Vince il Borgo Palidoro, che travolge con un poker il Pontinia, e anche il Latina Borghi, che battendo la Lodigiani ipoteca di fatto la possibilità dei playout al discapito del Tirreno Sansa vittorioso sul Palocco.

ARCADIA – ATLETICO VESCOVIO 1-1

BORGO PALIDORO – PONTINIA 4-2

LATINA BORGHI RIUNITI – LODIGIANI 2-1

OSTIANTICA – R. MORANDI 1-1

PESCATORI OSTIA – PARIOLI 3-0

TIRRENO SANSA – PALOCCO 3-2

VIRTUS ARDEA – FIUMICINO 2-2

ZENA MONTECELIO – VILLA ADRIANA 0-1