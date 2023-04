Promozione Lazio girone C, i risultati della venticinquesima giornata

Continua il girone C di Promozione Lazio, che domenica ha vissuto il suo venticinquesimo atto. La lotta scudetto continua ad essere comandata dal Pescatori Ostia, che stende l'Arcadia con il gol di Bucri e mantiene i sette punti sul Villa Adriana, corsaro a Fiumicino grazie a Tani. In zona salvezza si scuote il Borgo Palidoro, che sbanca Ostia e sale a più cinque dal Tirreno in zona retrocessione diretta. Successo importante anche per il Vescovio, che si tiene a sette punti dalla salvezza diretta occupata dalla Lodigiani.

FIUMICINO – VILLA ADRIANA 1-2

LATINA BORGHI RIUNITI – PONTINIA 1-1

OSTIANTICA – BORGO PALIDORO 0-1

PALOCCO – PARIOLI 4-0

PESCATORI OSTIA – ARCADIA 1-0

VIRTUS ARDEA – R. MORANDI 2-2

ZENA MONTECELIO – ATLETICO VESCOVIO 0-1

LODIGIANI – TIRRENO SANSA 3-0