Promozione Lazio girone C, i risultati della ventesima giornata

Torna la Promozione e lo fa con una partita sospesa, come quella tra Arcadia e Fiumicino che è stata interrotto per un infortunio occorso al direttore di gara. Questo stop permette al Pescatori Ostia di salire temporaneamente a più otto sulla seconda Fiumicino, grazie al 2-0 interno contro il Latina Borghi, firmato da Sesta e Bucri. Resta a meno otto l'altra squadra di Ostia del girone C, l'Ostiantica, che in una sfida pirotecnica con la Virtus Ardea aggancia temporaneamente il secondo posto. In zona salvezza colpo del Borgo Palidoro, che si riscatta a spese del Palocco con la doppietta di Cesaro, e dell'Atletico Lodigiani, che accorcia a meno undici proprio dalla Lodigiani con un bel 3-2 interno.

ARCADIA – FIUMICINO (sospesa)

BORGO PALIDORO – PALOCCO 2-1

OSTIANTICA – VIRTUS ARDEA 4-3

PESCATORI OSTIA – LATINA BORGHI RIUNITI 2-0

ATLETICO VESCOVIO – LODIGIANI 3-2

PONTINIA – VILLA ADRIANA 1-0

R. MORANDI – PARIOLI 3-2

TIRRENO SANSA – ZENA MONTECELIO 1-2