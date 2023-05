Promozione Lazio girone C, i risultati della trentesima giornata

Cala il sipario sul girone C di Promozione Lazio, che ha già visto tempo fa imporsi il Pescatori Ostia come campione. Il Palidoro scavalca in zona playout il Vescovio, battuto dal già retrocesso Tirreno Sansa, conquistando così il fattore campo nella sfida playout proprio con il Vescovio. Il Latina Borghi conclude con un pareggio il suo campionato, e nei playout sarà impegnato contro l'Arcadia che ha terminato al primo posto utile per i playout.

LODIGIANI – ZENA MONTECELIO 2-2

PALOCCO – VIRTUS ARDEA 1-1

VILLA ADRIANA – PESCATORI OSTIA 3-1

ATLETICO VESCOVIO – TIRRENO SANSA 1-2

FIUMICINO – LATINA BORGHI RIUNITI 1-1

PARIOLI – OSTIANTICA 4-4

PONTINIA – ARCADIA 0-1

R. MORANDI – BORGO PALIDORO 2-3