Promozione Lazio girone C, i risultati della tredicesima giornata

La tredicesima giornata del girone C di Promozione Lazio è nel segno della festa per il Pescatori Ostia, che aumenta il suo vantaggio in classifica a cinque punti sullo Zena Montecelio secondo, fermato dal Parioli in casa. Per gli ostiensi nel derby contro il Morandi decisivi i gol di Sesta e Marzi. Fa sensazione il 5-0 dell'Arcadia, che sale a 18 punti distruggendo il malcapitato Tirreno Sansa, mentre la partita con più gol di giornata è il pirotecnico 4-3 della Virtus Ardea ai danni della Lodigiani. In zona retrocessione pari tra Atletico Vescovio e il Borgo Palidoro, che restano ancora al penultimo e ultimo posto.

ARCADIA - TIRRENO 5-0

BORGO PALIDORO - VESCOVIO 0-0

LATINA BORGHI RIUNITI - VILLA ADRIANA 0-2

OSTIANTICA - PONTINIA 2-1

PALOCCO - FIUMICINO 2-0

PESCATORI OSTIA - MORANDI 2-1

VIRTUS ARDEA - LODIGIANI 4-3

ZENA MONTECELIO - PARIOLI 1-2