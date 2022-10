Promozione Lazio girone C, i risultati della terza giornata

Torna il girone C di Promozione Lazio, con la terza giornata ricca di partite e risultati importanti. Il più importante è quello del Fiumicino, che in casa stende l'Ostiantica con un netto 5-0 caratterizzato da una doppietta di Maccari. Vittorie roboanti anche di Lodigiani e Virtus Ardea, ancora capolista e imbattuta, che calano il poker contro Borgo Palidoro e Zena Montecelio, mentre il Pontinia segna quattro gol sul campo del Morandi grazie alla tripletta di De Martino in un pirotecnico 3-4 ospite. Due 1-1 invece in Palocco - Pescatori Ostia e Villa Adriana - Arcadia, mentre il Parioli batte l'Atletico Vescovio di misura con il gol di Felici. Respira invece il Latina Borghi Riuniti, che con il 3-1 ai danni del Tirreno esce dalla zona retrocessione.

FIUMICINO - OSTIANTICA 5-0

LATINA BORGHI RIUNITI - TIRRENO SANSA 3-1

LODIGIANI CALCIO - BORGO PALIDORO 4-1

VIRTUS ARDEA - ZENA MONTECELIO 4-2

MORANDI - PONTINIA 3-4

PALOCCO - PESCATORI OSTIA 1-1

VILLA ADRIANA - ARCADIA 1-1

PARIOLI - ATLETICO VESCOVIO 1-0