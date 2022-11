Promozione Lazio girone C, i risultati della settima giornata

Si è conclusa la settima giornata del girone C di Promozione Lazio, non senza sorprese con conseguenze per la classifica. Il Villa Adriana secondo cede in casa per 3-1 contro il Parioli, che si porta così al quinto posto e dentro la zona playoff. Mantengono invece le prime due posizioni le capoliste Pescatori Ostia e Fiumicino, entrambe vincitrici in casa contro Tirreno e Pontinia. Torna alla vittoria il Palocco, con un buon 2-0 contro il Vescovio, mentre nella zona playout vince soltanto il Latina Borghi Riuniti, che batte il Palidoro ultimo in classifica e aumenta a cinque punti il vantaggio sulla zona retrocessione diretta.

FIUMICINO - PONTINIA 2-0

LATINA BORGHI RIUNITI - BORGO PALIDORO 1-0

LODIGIANI - MORANDI 0-1

PALOCCO - ATLETICO VESCOVIO 2-1

PESCATORI OSTIA - TIRRENO SANSA 1-0

VILLA ADRIANA - PARIOLI CALCIO 1-3

VIRTUS ARDEA - ARCADIA CALCIO 1-1

ZENA MONTECELIO - OSTIANTICA 1-1