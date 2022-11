Promozione Lazio girone C, i risultati della sesta giornata

È terminata ieri la sesta giornata del girone C di Promozione Lazio, con tanti cambiamenti per quanto riguarda la zona playoff. La nuova capolista è infatti il Pescatori Ostia, vincitore in casa contro il Zena Montecelio grazie ad un gol da centrocampo di Santoro. Si fermano Virtus Ardea e Villa Adriana, che pareggiano con Borgo Palidoro e Morandi, mentre il Fiumicino travolge in trasferta per 5-1 l'Atletico Vescovio e sale al terzo posto. Nuova quinta classificata è il Pontinia vincitore contro il Lodigiani, mentre non c'è gioia per il Palocco sul campo dell'Arcadia, sconfitto 2-1.

ARCADIA - PALOCCO 2-1

OSTIANTICA - LATINA BORGHI 3-1

PESCATORI OSTIA - ZENA MONTECELIO 1-0

PONTINIA - LODIGIANI 2-0

BORGO PALIDORO - VIRTUS ARDEA 0-0

ATLETICO VESCOVIO - FIUMICINO 1-5

MORANDI - VILLA ADRIANA 1-1

TIRRENO SANSA - PARIOLI CALCIO 3-2