Promozione Lazio girone C, i risultati della sedicesima giornata

Nella sedicesima giornata di Promozione Lazio girone C accorciano le distanze dalla vetta occupata dal Pescatori Ostia il Fiumicino e il Parioli, entrambi vincitrici in trasferta contro Zena Montecelio e Borgo Palidoro. Frena infatti il Pescatori, che non va oltre il 2-2 in casa contro la Lodigiani. Esulta invece l'Ostiantica, che regola per 2-1 il Villa Adriana grazie a D'Avello e Dall'Armi e si rilancia per la lotta playoff.

PESCATORI OSTIA - LODIGIANI 2-2

ARCADIA CALCIO - MORANDI 1-1

BORGO PALIDORO - PARIOLI CALCIO 0-3

LATINA BORGHI RIUNITI - PALOCCO 2-3

OSTIANTICA - VILLA ADRIANA 2-1

ZENA MONTECELIO - FIUMICINO 0-2