Promozione Lazio girone C, i risultati della seconda giornata

Si è conclusa con i pareggi di Vescovio - Morandi e Tirreno - Pontinia la seconda giornata del girone C di Promozione Lazio, che ha visto impegnate tante squadre e soprattutto tanti gol. Spiccano i ben tre 4-2 di giornata, con l'Ostiantica e il Pescatori Ostia che hanno travolto in casa Lodigiani e Fiumicino, con De Santis protagonista con una doppietta per l'Ostiantica, alla prima vittoria in campionato.Il Pescatori invece rimonta lo svantaggio iniziale di Clementucci e con questo 4-2 resta in vetta a punteggio pieno. A sei punti anche il Zena Montecelio, che in casa travolge 4-2 il Palocco. Vittorie esterne per Virtus Ardea e Villa Adriana, corsare sui campi di Borgo Palidoro e Latina Borghi.

Borgo Palidoro - Villa Adriana 0-2

Latina Borghi - Virtus Ardea 2-3

Ostiantica - Lodigiani Calcio 4-2

Pescatori Ostia - Fiumicino 4-2

Zena Montecelio - Palocco 4-2

Atletico Vescovio - Morandi 2-2

Tirreno Sansa - Pontinia 3-3