Promozione Lazio girone C, i risultati della quinta giornata

Giornata ricca di partite nel girone C di Promozione Lazio, che ha visto sedici squadre impegnate nelle sfide della domenica. Aumenta il vantaggio della capolista Villa Adriana, che vince in una partita spettacolare contro il Pontinia e stacca di due punti la Virtus Ardea, fermata sul pari dall'Ostiantica in casa. Salgono in zona playoff Pescatori Ostia e Parioli, i primi vincitori di misura sul campo del Latina Borghi Riuniti mentre i secondi hanno battuto il Morandi grazie alla doppietta di Felici. A fondo classifica si registrano le sconfitte di Borgo Palidoro, ancora a zero punti, e Atletico Vescovio, battute da Lodigiani e Palocco.



FIUMICINO - ARCADIA 3-1

LATINA BORGHI - PESCATORI OSTIA 0-1

LODIGIANI - VESCOVIO 4-2

PALOCCO - BORGO PALIDORO 3-1

VILLA ADRIANA - PONTINIA 3-2

VIRTUS ARDEA - OSTIANTICA 3-3



PARIOLI - MORANDI 3-2