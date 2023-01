Promozione Lazio girone C, i risultati della quattordicesima giornata

Si è conclusa la quattordicesima giornata del girone C di Promozione Lazio, che ha visto tante partite avvincenti. Il big match di giornata è stato sicuramente Villa Adriana - Montecelio, con il Villa Adriana che si è preso la seconda piazza in classifica con i gol di Tano, De Nigris e Condrò. Anche la quarta e la quinta in classifica, Fiumicino e Virtus Ardea, non si fanno male, pareggiando per 1-1 per i gol di Parini e Colasanti. In zona salvezza risale il Pontinia, ora a meno due dalla salvezza diretta grazie al 2-0 interno sul Borgo Palidoro, che scende così all'ultimo posto a causa del pari a reti bianche dell'Atletico Vescovio con l'Arcadia.

FIUMICINO - VIRTUS ARDEA 1-1

LODIGIANI - LATINA BORGHI RIUNITI 3-2

PALOCCO - TIRRENO SANSA 2-2

PONTINIA - BORGO PALIDORO 2-0

VILLA ADRIANA - ZENA MONTECELIO 3-0

MORANDI - OSTIANTICA 2-2

ATLETICO VESCOVIO - ARCADIA CALCIO 0-0

PARIOLI - PESCATORI OSTIA 2-3