Promozione Lazio girone C, i risultati della quarta giornata

Tanti gol nel weekend di partite del girone C di Promozione Lazio. Resta salda al comando nonostante il pareggio la Virtus Ardea, fermata dal Pescatori Ostia, recuperata però a dieci punti dal Villa Adriana secondo vincitore per 2-0 sul campo dell'Atletico Vescovio. Sale sul podio lo Zena Montecelio, che regola per 4-1 il Latina Borghi Riuniti fermo nella zona playout. Colpo esterno per il Morandi sul campo del sempre più penultimo Tirreno Sansa, mentre ai margini della zona playoff si segnala il pareggio a reti bianche tra Pontinia e Parioli.

ARCADIA - LODIGIANI 0-0

OSTIANTICA - PALOCCO 4-3

PESCATORI OSTIA - VIRTUS ARDEA 1-1

PONTINIA - PARIOLI CALCIO 0-0

ZENA MONTECELIO - LATINA BORGHI RIUNITI 4-1

ATLETICO VESCOVIO - VILLA ADRIANA 0-2

BORGO PALIDORO - FIUMICINO 0-1

TIRRENO SANSA - MORANDI 1-2