Promozione Lazio girone C, i risultati della dodicesima giornata

Si è chiusa la dodicesima giornata del girone C di Promozione Lazio, ed è così è calato il sipario sulla competizione per il 2022. Verdetti comunque parziali, dato che mancano tre partite da recuperare e che potrebbero incoronare i Pescatori Ostia come prima classificata, grazie anche alla vittoria esterna contro il Pontinia. Prima classificata temporanea è quindi lo Zena Montecelio, che batte il Morandi grazie al gol in avvio di Perrone e sale a 25 punti, con un punto di vantaggio proprio sul Pescatori. A un punto dalla vetta c'è anche il Fiumicino, uscito vittorioso per 2-1 dalla trasferta con il Tirreno Sansa con i gol di Cuomo e Pischedda. Alle sue spalle sale il Villa Adriana, che ringrazia la doppietta di Tani e scavalca il Parioli di un punto. In zona retrocessione vanno a punti solo il Latina Borghi Riuniti e il Borgo Palidoro, che fermano sul pari il Parioli e l'Arcadia.

ARCADIA - BORGO PALIDORO 1-1

ATLETICO VESCOVIO - OSTIANTICA 0-1

PARIOLI - LATINA BORGHI RIUNITI 1-1

PONTINIA - PESCATORI OSTIA 0-1

MORANDI - ZENA MONTECELIO 0-1

TIRRENO SANSA - FIUMICINO 1-2

VILLA ADRIANA - VIRTUS ARDEA 2-0

LODIGIANI - PALOCCO 1-0