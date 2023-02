Promozione Lazio girone C, i risultati della diciottesima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Torna la Promozione Lazio e lo fa con risultati importanti. Il primo match a sorpresa è quello del Pescatori Ostia, che subisce in casa il 2-3 del Palocco nel big match di giornata. Con questa vittoria i palocchini agganciano Virtus Ardea e Parioli al terzo posto a trenta punti, con i Parioli fermati dall'Atletico Vescovio e l'Ardea da un coriaceo Zena Montecelio. Vittoria importante del Borgo Palidoro in zona salvezza contro la Lodigiani e ora a solo tre punti dalla zona playout. Stesso copione per il Latina Borghi Riuniti, vittorioso nella trasferta contro il Tirreno Sansa nello scontro salvezza.

ARCADIA – VILLA ADRIANA 3-1

BORGO PALIDORO – LODIGIANI 3-1

OSTIANTICA – FIUMICINO 1-1

PESCATORI OSTIA – PALOCCO 2-3

PONTINIA – R. MORANDI 4-0

ZENA MONTECELIO – VIRTUS ARDEA 1-1

ATLETICO VESCOVIO – PARIOLI 1-1

TIRRENO SANSA – LATINA BORGHI RIUNITI 0-1