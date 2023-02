Promozione Lazio girone C, i risultati della diciassettesima giornata

In attesa dei due posticipi si è conclusa gran parte della diciassettesima giornata del girone C di Promozione Lazio, che ha visto la zona playoff sempre più lottata e il Pescatori Ostia allungare il suo vantaggio. Nel big match di giornata tra prima e seconda ne esce vincitore proprio il Pescatori Ostia, che regola il Fiumicino per 2-1 a Fiumicino grazie ai gol di Scopel e Vecchio e si porta a +9 in classifica proprio sul Fiumicino. Alle sue spalle risponde presente il Villa Adriana, che batte il fanalino di coda Borgo Palidoro non senza difficoltà e accorcia a -1 proprio dalla seconda piazza. In zona retrocessione smuove la classifica solo il Latina Borghi Riuniti, che pareggia conla Virtus Ardea e stacca la retrocessione diretta di quattro punti.

LODIGIANI - OSTIANTICA 0-1

FIUMICINO - PESCATORI OSTIA 1-2

PALOCCO - ZENA MONTECELIO 3-1

PONTINIA - TIRRENO SANSA 2-1

VILLA ADRIANA - BORGO PALIDORO 2-1

VIRTUS ARDEA - LATINA BORGHI 1-1