Promozione Lazio girone C, i risultati della diciannovesima giornata

Si è chiusa la diciannovesima giornata del girone C di Promozione Lazio. Stecca nettamente il Pescatori Ostia, che stecca la partita e cede 6-1 alla Virtus Ardea ora quarta in classifica. Alle sue spalle vince il Fiumicino, di misura sul Borgo Palidoro grazie al gol di Pischedda e sale a cinque punti dalla vetta. Si tiene in scia anche il Villa Adriana, che si aggrappa a Tani e Ranieri e supera l'ostacolo Atletico Vescovio. In zona salvezza vince solo il Latina Borghi Riuniti, che sorprende lo Zena Montecelio.

FIUMICINO – BORGO PALIDORO 1-0

LATINA BORGHI RIUNITI – ZENA MONTECELIO 3-2

LODIGIANI – ARCADIA 2-1

PALOCCO – OSTIANTICA 1-3

VILLA ADRIANA – ATLETICO VESCOVIO 2-1

VIRTUS ARDEA – PESCATORI OSTIA 6-1

PARIOLI – PONTINIA 0-2

R. MORANDI – TIRRENO SANSA 4-0