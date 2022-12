Promozione Lazio girone C, i risultati della decima giornata

Risultati a sorpresa nella decima giornata del girone C di Promozione Lazio, con le prime due in classifica che cedono entrambe in trasferta. Per il Fiumicino è fatale il gol di Tani del Villa Adriana, che con questi tre punti sale al quarto posto in classifica. Storia simile per il Pescatori Ostia, che cade contro l'Arcadia in trasferta per i due gol di De Martinis e Marziali. Ne approfittano Zena Montecelio e Parioli, con i primi che sbancano 4-2 il campo dell'Atletico Vescovio mentre i secondi battono in casa il Palocco in un roboante 4-3. Tutto invariato in zona salvezza, con il Palidoro che resta ultimo complice la sconfitta interna con l'Ostiantica mentre muovono la classifica solo il Latina Borghi e il Tirreno, entrambi con un punto guadagnato contro Pontinia e Lodigiani.

BORGO PALIDORO - OSTIANTICA 0-2

ARCADIA CALCIO - PESCATORI OSTIA 2-0

PONTINIA - LATINA BORGHI 0-0

VILLA ADRIANA - FIUMICINO 1-0

ATLETICO VESCOVIO - ZENA MONTECELIO 2-4

PARIOLI - PALOCCO 4-3

MORANDI - VIRTUS ARDEA 4-3

TIRRENO SANSA - LODIGIANI 2-2