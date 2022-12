Promozione Lazio girone C, i risultati dell'undicesima giornata

Torna il girone C di Promozione Lazio in una domenica che ha ribaltato, almeno temporaneamente, le gerarchie del girone. Ad approfittarne è il Zena Montecelio, che travolge 5-2 il Pontinia e si prende la vetta della classifica. A dargliela sono i Pescatori Ostia, fermati sul 2-2 dall'Atletico Vescovio, e il Fiumicino, che subisce in casa un clamoroso 2-3 dalla Lodigiani, che spedisce il Fiumicino al terzo posto. Esce dalla zona calda il Palocco, che batte per 2-0 il Villa Adriana, mentre nella zona salvezza vince solo il fanalino di coda Borgo Palidoro, che sorprende per 1-0 il Tirreno Sansa.

BORGO PALIDORO - TIRRENO SANSA 1-0

FIUMICINO - LODIGIANI 2-3

LATINA RIUNITI - MORANDI 0-2

OSTIANTICA - ARCADIA 1-2

PALOCCO - VILLA ADRIANA 2-0

PESCATORI OSTIA - ATLETICO VESCOVIO 2-2

ZENA MONTECELIO - PONTINIA 5-2