Promozione Lazio girone C, i risultati dell'ottava giornata

Torna il girone C di Promozione Lazio e con risultati roboanti. A stupire è il 5-5 tra Tirreno Sansa e Villa Adriana nel posticipo, mentre il Parioli Calcio ha battuto per 4-2 la Lodigiani e sale in zona playoff. Colpi esterni di Pescatori Ostia e Fiumicino sui campi di Ostiantica e Morandi, con gli ostiensi che salgono al primo posto in classifica. Successo in trasferta anche per il Zena Montecelio, che sale in classifica grazie al 3-2 contro il Borgo Palidoro.

BORGO PALIDORO - ZENA MONTECELIO 2-3

PARIOLI CALCIO - LODIGIANI 4-2

OSTIANTICA - PESCATORI OSTIA 1-3

PONTINIA - PALOCCO 2-2

ARCADIA CALCIO - LATINA BORGHI 1-1

ATLETICO VESCOVIO - ARDEA 2-2

MORANDI - FIUMICINO 1-2

TIRRENO SANSA - VILLA ADRIANA 5-5