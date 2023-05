Promozione Lazio, girone C: i risultati dei playout

Cala il sipario sul girone C di Promozione Lazio, che vede due playout finita con vittorie di misura ed equalmente spartite tra squadra di casa e di trasferta. A rispettare il pronostico è stato il Borgo Palidoro, che ha onorato il fattore campo e la migliore posizione in classifica con un gol di Cesaro che assicura il mantenimento della categoria almeno per un'altra stagione. Sorpresa invece nell'altro playout, con il Latina Borghi Riuniti che passa grazie al gol di De Carolis al 18' del secondo tempo e condanna l'Arcadia alla retrocessione nonostante il vantaggio in caso di parità fino al centoventesimo minuto.

ARCADIA - LATINA BORGHI RIUNITI 0-1 (18'st De Carolis)

BORGO PALIDORO - ATLETICO VESCOVIO 1-0 (Cesaro)