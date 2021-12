Promozione, Girone C: le partite della dodicesima giornata

Continua la corsa a due nel Girone C del campionato Promozione, che vede il Nettuno e il Palocco in testa con 29 punti.

Gli impegni delle prime

Il Nettuno in casa ospita la Virtus Ardea. La squadra di mister Panicci, miglior attacco del girone dovrà stare attenta alla Virtus Ardea già capace di colpi importanti in trasferta. Impegno sulla carta più agevole per il Palocco che in trasferta sfiderà la Vis Aurelia ultima del girone con soli due punti raccolti.

Le inseguitrici

Fonte Meravigliosa e DuepigrecoRoma sono le prime inseguitrici con 19 punti, ben 10 di distacco dalla coppia di testa. Il Fonte in casa se la vedrà col Velletri dall’andamento altalenante mentre la DuepigrecoRoma giocherà sul difficile campo del Santa Maria delle Mole. Si prospettano diversi gol nella sfida fra Ostiantica ed Eur Torrino.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle sfide del 12esimo turno di campionato

Fonte Meravigliosa-Velletri

Vis Aurelia-Palocco

Nettuno-Virtus Ardea

Pescatori Ostia-Morandi

Santa Maria delle Mole-DuepigrecoRoma

Ostiantica-Eur Torrino

Monte Mario-Grifone

Città di Pomezia-Atletico Acilia

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C